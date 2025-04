Prefeitura monta barricada para isolar casa com risco de desabamento em Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte instalou quatro estruturas de concreto para aumentar a segurança de motoristas e pedestres após a queda do muro de uma casa com risco de desabamento no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de BH. Oito imóveis foram interditados e famílias retiradas da região há cerca de dois meses.



