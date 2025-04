Infestação de caramujos africanos preocupa moradores em Santa Luzia (MG)

Moradores do Conjunto Palmital, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, estão enfrentando uma infestação de caramujos africanos. Em algumas casas, há relatos de até 30 animais recolhidos por dia. Considerado uma praga no Brasil, o caramujo africano é um risco à saúde pública. Segundo especialistas, o molusco pode transmitir doenças graves, como a meningite, ao carregar parasitas perigosos para os seres humanos. Os moradores pedem que a prefeitura adote medidas urgentes para o controle da infestação e prevenção de riscos sanitários. Até o momento, não houve resposta oficial do município.



