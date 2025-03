Infiltrações comprometem estrutura de escola em Ibirité (MG) e estudantes precisam revezar salas

A situação da Escola Municipal Maria José Campos Dias, em Ibirité, na Grande BH, causa preocupação em pais e alunos. As instalações estão comprometidas por causa de infiltrações e os estudantes precisam fazer rodízio entre as turmas para utilizar as salas de aula disponíveis. Além das falhas estruturais, alunos convivem com a falta de material escolar e uniforme.