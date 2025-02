Inscrições para ambulantes do Carnaval de BH serão feitas online

O cadastramento para quem deseja trabalhar no Carnaval deste ano começa no dia 23 de janeiro e será feito online, para evitar a confusão que ocorreu em 2024 durante o período de inscrição. Outra mudança é a redução do número de vagas. Este ano, serão disponibilizadas 14 mil credenciais para profissionais interessados em vender bebidas nos blocos de rua de Belo Horizonte.