Inscrições para o ENEM 2025 tem novidades para alunos do terceiro ano da rede pública

As inscrições para o ENEM 2025 estão abertas até 6 de junho. A partir deste ano, o exame vai oferecer a certificação de conclusão do ensino médio para candidatos acima de 18 anos que alcançarem pontuação mínima. Outra novidade é a pré-inscrição automática para alunos do terceiro ano da rede pública.



