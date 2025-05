INSS nega auxílio a mulher com artrite em BH por registro incorreto de prisão

A recepcionista Elaine Lima, moradora de Belo Horizonte, está afastada do trabalho há sete meses por conta de uma doença chamada artrite reumatoide. Mesmo com laudos médicos, teve o pedido de renovação do auxílio-doença negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sob a justificativa de que estaria presa em regime fechado. Elaine apresentou um Boletim de Ocorrência provando que está em liberdade. Procurado, o INSS informou que precisa de mais tempo para apurar o caso, mas garantiu que responderá o mais rápido possível. Já o Governo de Minas disse que, devido ao feriado e ponto facultativo, responderá na segunda-feira(5).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!