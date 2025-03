Internada em UPA, idosa com AVC hemorrágico espera por vaga em CTI na Grande BH

Dona Maria Lícia, de 65 anos, está internada desde o dia 26 de fevereiro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após ser diagnosticada com um AVC hemorrágico, os médicos decidiram entubá-la devido à gravidade e aos riscos da situação. A equipe médica informou à família que a idosa precisa passar por uma cirurgia na cabeça, mas para isso precisa ser transferida, já que o procedimento não pode ser realizado na UPA.



Diante da situação, a família procurou o Ministério Público e conseguiu uma decisão judicial favorável, determinando a transferência para um CTI neurológico. No entanto, mesmo com a decisão da Justiça, a transferência de Dona Maria Lícia ainda não foi realizada, aumentando o desespero da família. Veja a reportagem completa no vídeo acima.