Jacaré ferido com arpões é resgatado e tratado por veterinários em Lagoa Santa (MG)

O jacaré ferido com dois arpões em Lagoa Santa, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi resgatado nesta quinta-feira (07). Após três dias de esforços, a força-tarefa localizou o animal, conhecido como Alfredo, e o retirou da água. Ele foi tratado por veterinários que retiraram os arpões e, em seguida, foi devolvido à água. A operação contou com a colaboração de mais de 10 veterinários, três estudantes voluntários e o apoio da comunidade local, que considera os jacarés como mascotes da cidade. Até o momento, não há informações sobre quem causou os ferimentos.



