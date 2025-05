Lar de idosos é interditado após mortes e suspeitas de maus-tratos em Contagem (MG)

Um lar de idosos foi interditado pela terceira vez este ano por funcionar de forma clandestina em condições insalubres, no bairro Eldorado, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Nos últimos 15 dias, duas idosas faleceram no local, uma devido à falta de atendimento médico após sofrer uma queda, e outra por complicações com um marcapasso vencido. As denúncias incluem acúmulo de lixo e presença de ratos. 30 residentes foram transferidos, e o proprietário, foi detido para prestar esclarecimentos. A instituição está interditada cautelarmente por tempo indeterminado.



