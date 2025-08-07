Loja de Belo Horizonte tem fachada pichada pela segunda vez desde dezembro
Câmeras de segurança não intimidaram os vândalos; dona do comércio está revoltada com o prejuízo
Uma loja de roupas no bairro Planalto, na região Norte de Belo Horizonte, teve a porta pichada duas vezes desde dezembro. As câmeras de segurança não intimidaram os vândalos. A dona do comércio está revoltada com o prejuízo que isso causa.
