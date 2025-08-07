Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Loja de Belo Horizonte tem fachada pichada pela segunda vez desde dezembro

Câmeras de segurança não intimidaram os vândalos; dona do comércio está revoltada com o prejuízo

MG Record|Do R7

Uma loja de roupas no bairro Planalto, na região Norte de Belo Horizonte, teve a porta pichada duas vezes desde dezembro. As câmeras de segurança não intimidaram os vândalos. A dona do comércio está revoltada com o prejuízo que isso causa.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • policia-militar
  • Belo Horizonte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.