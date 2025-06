Luís Eduardo Alves Pifano toma posse como novo desembargador do Tribunal de Justiça de MG

O advogado Luís Eduardo Alves Pifano toma posse, nesta quinta-feira (26), como novo desembargador do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). A cerimônia acontece na sede do tribunal, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pifano foi escolhido para uma vaga destinada a uma indicação da OAB-MG (Ordem dos Advogados do Brasil seção Minas Gerais).



O desembargador foi selecionado de uma lista enviada pela OAB-MG. Inicialmente, foram escolhidos seis nomes, que posteriormente foram reduzidos para três pelo Tribunal Pleno do TJMG.



A nomeação foi feita pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo). A vaga surgiu depois da aposentadoria do desembargador Moacyr Lobato de Campos Filho, em agosto de 2024.



Pifano se formou em direito em 2000 e se especializou em direito público pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) em 2004. Ele ainda se capacitou em direito processual, direito penal, no novo Código de Processo Civil e ainda em direito imobiliário. Atualmente, é presidente da comissão especial da saúde da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais.



