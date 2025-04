Lula anuncia investimento de R$6,4 bilhões em fábrica de medicamentos em Montes Claros (MG)

O presidente Lula esteve, nesta segunda-feira (8), em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, para anunciar novos investimentos de uma empresa farmacêutica dinamarquesa que atua na cidade há duas décadas. A fábrica produz medicamentos voltados ao tratamento de diabete, obesidade e outras doenças crônicas.



Acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e de seis ministros — entre eles o da Saúde, Alexandre Padilha, Lula visitou os laboratórios e a linha de produção da unidade, considerada a maior produtora de insulina da América Latina.



Durante a cerimônia, o presidente global da farmacêutica anunciou que a empresa vai investir R$6,4 bilhões na expansão da planta industrial. Com a ampliação, serão criados 600 novos empregos, elevando para 2.400 o número total de postos de trabalho na unidade.



