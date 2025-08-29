Lula anuncia investimentos milionários e inaugura laboratório de combustível sustentável em MG

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira (29), anunciando investimentos de R$ 537 milhões em diferentes setores do estado. Em Montes Claros, no Norte mineiro, o destaque foi a inauguração do Laboratório de Combustível Sustentável de Aviação, que receberá R$ 314 milhões, sendo R$ 258 milhões financiados pelo BNDES. A biorefinaria terá capacidade de produzir 1 bilhão de litros de combustíveis por ano, utilizando óleo vegetal de macaúba como principal insumo. O projeto prevê o cultivo de 180 mil hectares de macaúba em Minas Gerais e na Bahia, integrando o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).



Já em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, Lula participou da entrega do primeiro trecho do Complexo Viário Avenida Prefeito Nilton Cardoso, obra de mobilidade urbana de 4,5 km que recebeu R$ 223 milhões em investimentos.



Durante a agenda, autoridades como o senador Rodrigo Pacheco, o prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião, ministros e deputados acompanharam os anúncios. O ministro de Minas e Energia lançou o programa Gás do Povo, que vai distribuir mais de 4 milhões de botijões no estado, enquanto o ministro das Cidades anunciou a liberação de mais de R$ 1 bilhão para ampliação do metrô, reforçando o compromisso do governo com obras que impactem diretamente a vida da população.



