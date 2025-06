Mãe e filha mineiras ficam presas em Israel durante conflito armado e bombardeios na região

Uma médica mineira e sua mãe, de 84 anos, estavam em Jerusalém quando o conflito entre Israel e Irã se intensificou. A viagem, planejada há anos, precisou ser interrompida após ataques aéreos atingirem a região. Refugiadas em bunkers e sem contato com a família por quase 20 horas, as mineiras conseguiram escapar com a ajuda de dois guias, em um transporte terrestre pago até a Jordânia. De lá, seguem para Turquia e, em seguida, ao Brasil.



