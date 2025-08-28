Mãe luta para garantir acessibilidade no ensino para filho autista em Belo Horizonte

Bernardo tem 8 anos, é autista de nível 1 e também possui TDAH. O menino estuda em uma escola estadual há dois anos, mas enfrenta crises de ansiedade durante atividades em grupo. A mãe busca desde os diagnósticos atendimento especializado, mas até agora só conseguiu consultas com a fonoaudióloga. Psiquiatra infantil, psicólogo, terapeuta ocupacional e professor de apoio escolar ainda não foram disponibilizados. Ela teme que a falta de atendimento possa causar regressão no desenvolvimento do filho.



A Secretaria de Educação informou que, segundo avaliação pedagógica, Bernardo está no nível adequado de alfabetização e recebe reforço escolar. Já a Prefeitura afirma que ele é acompanhado desde julho por pediatra, psicólogo e fonoaudiólogo no Centro de Saúde Ventosa, e que um projeto terapêutico individual será implementado em setembro, com encaminhamentos adicionais se necessário.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!