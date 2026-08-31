Marcelo Aro (PP): entrevista com o candidato ao Senado por Minas Gerais
Aro apresentou propostas que pretende implementar caso seja eleito para o cargo
Marcelo Aro, candidato do PP ao Senado por Minas Gerais, participou de uma entrevista, nesta segunda-feira (31), na RECORD Minas, onde apresentou propostas e projetos para caso seja eleito. A participação aconteceu ao vivo, durante o MG Record, e também foi transmitida pelo canal do Youtube.
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