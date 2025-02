Marcelo Aro toma posse como secretário de Governo de Minas Gerais

Marcelo Aro (PP) foi empossado nesta quinta-feira (20), como secretário de governo de Minas Gerais pelo governador do estado, Romeu Zema (Novo). A cerimônia aconteceu no Palácio da Liberdade, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O cargo assumido por Aro é estratégico na articulação entre o Governo do Estado e deputados. Durante a solenidade, o secretário comentou sobre os desafios relacionados à dívida do estado com a União.