Menino recebe par de tênis que tinha perdido em área kids de restaurante de BH após vídeo viral

Bernardo Rocha, um garotinho de cinco anos, gravou um vídeo emocionado depois de perder o par de tênis preferido no parquinho de um restaurante de Belo Horizonte. O registro viralizou nas redes sociais. Mas, a história teve um final feliz. Segundo o gerente do estabelecimento, a mãe de outra criança pegou o tênis por engano. Com o mistério resolvido, o menino recebeu de volta seu companheiro de aventuras.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.