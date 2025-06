MGR Economia: BH recebe maior feira de pecuária leiteira da América Latina

Belo Horizonte recebe a partir desta terça-feira (10) a feira Megaleite, maior feira de pecuária leiteira da América Latina. O evento vai acontecer até o sábado (14) no Parque da Gameleira, na região Oeste da capital mineira. Esta é a vigésima edição da feira, que conta com mais de 100 expositores e uma expectativa de faturamento de R$ 300 milhões. O evento destaca o melhoramento genético da raça Girolando, essencial para a produção de leite no Brasil, contribuindo com 27% do total nacional. Minas Gerais, líder nacional, produz cerca de 35 bilhões de litros de leite anualmente. O evento também discute exportações, com grande interesse de países africanos e asiáticos na raça Girolando. As atividades incluem leilões, lançamento de tecnologias e debates.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!