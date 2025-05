MGR Economia: defensoria lança mutirão para mediar dívidas com Copasa e Cemig

O quadro MGR na Economia desta terça-feira (27) convida o defensor público Daniel Firmato para falar sobre a ação da Defensoria Pública de Minas Gerais que busca solucionar pendências entre usuários e a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). O chamado Mutirão de Defesa do Consumidor é voltado para pessoas com renda de até três salários mínimos individuais ou até quatro por família. Em Belo Horizonte, o atendimento será presencial na sede da Defensoria, na Rua Guajajaras, no Centro da capital, até 13 de junho. As sessões de conciliação acontecerão de 23 a 27 de junho. Quem não puder comparecer presencialmente pode enviar o pedido por e-mail para mediacao@bh.defensoria.mg.def.br.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!