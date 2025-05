MGR Economia: perto do fim do prazo, mais da metade dos mineiros não declararam imposto de renda

O quadro MGR Economia desta terça-feira (13) recebe o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, Rodrigo Brito Mendonça, para discutir a declaração anual de imposto de renda. Com o fim do prazo próximo, quase 51% dos contribuintes mineiros ainda não prestaram contas à Receita. Ao todo, são mais de quatro milhões de pessoas que ainda devem correr atrás da declaração.



