MGR Economia: pix automático começa a valer e promete substituir o débito automático

Já está em vigor o pix automático, nova funcionalidade do Banco Central que permite agendar pagamentos recorrentes, como contas de água, luz e internet. O sistema funciona como o antigo débito automático, mas agora via Pix e com mais praticidade. Segundo o economista Eduardo Luiz, o recurso deve acelerar o fim do uso de boletos: “A tendência é que o Pix substitua o débito automático e o próprio boleto bancário”. O cadastro e a autorização de débitos devem ser feitos exclusivamente pelo aplicativo do banco. Especialistas alertam para tentativas de golpe por mensagens e reforçam que nenhuma empresa pode autorizar o débito, só o cliente.



