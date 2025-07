MGR Economia: safra de mexerica deve crescer 3% em Minas e anima consumidor

O quadro MGR Economia desta terça-feira (01), fala sobre a expectativa dos produtores mineiros com a safra da mexerica. A previsão é de 238,6 mil toneladas colhidas neste ano, um crescimento de 3,1% em relação a 2024, segundo a Emater-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais). Com isso, o consumidor já começa a sentir o alívio no bolso: a fruta está mais barata nos mercados e feiras. Minas é o segundo maior produtor de mexerica do Brasil e a produção, concentrada na agricultura familiar, garante renda a mais de seis mil pequenos produtores.



