MGR Economia: taxa de desemprego cai 6% e atinge menor número desde 2012

Os dados do levantamento feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no fechamento do terceiro trimestre deste ano revelam uma queda histórica na taxa de desemprego em todo país, é o menor número há mais de uma década. Em Minas Gerais, o cenário é ainda melhor, já que apenas 5% da população está desocupada. O MGR Economia recebeu um economista do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais da UFMG para falar mais sobre o assunto. Segundo o especialista, o país está vivendo uma fase de crescimento econômico. O que explica o desemprego ainda menor em comparação com o país. Minas é um estado com economia diversificada, tem parcela forte no setor agropecuário, mas também tem um setor de serviços forte e uma indústria de transformação entre as principais do país.