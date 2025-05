Rua íngreme e de calçamento irregular causa acidentes em BH

Moradores do bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, enfrentam problemas com frequentes acidentes em uma rua local. Veículos, especialmente caminhões, têm dificuldade para subir a via inclinada, resultando em colisões com casas e carros estacionados. Um caminhão chegou a bater no muro de uma residência e fugir do local, deixando prejuízos. Em um esforço para se proteger, moradores instalaram barras de ferro em suas propriedades. Apesar da placa proibindo o tráfego de veículos pesados, muitos não respeitam a sinalização. A prefeitura de Belo Horizonte planeja uma vistoria na área para propor soluções eficazes. Moradores clamam por medidas para evitar futuros incidentes e garantir segurança viária.



