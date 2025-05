Zema se reúne com autoridades para discutir quitação de dívida bilionária com a União

O governador Romeu Zema (União) se encontrou nesta segunda-feira (12) com representantes dos três Poderes de Minas Gerais para tratar da adesão ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), que refinancia a dívida do estado com a União. A proposta prevê o pagamento em até 30 anos, com a transferência de ativos públicos, como Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), para a quitação parcial do valor. O pacote, que inclui 12 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser aprovado pela Assembleia até 31 de outubro. Zema ressaltou que a medida trará benefícios para os próximos governos e classificou o programa como uma solução definitiva para o rombo financeiro de Minas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!