MGR na Economia: Minas tem expectativa de 4 milhões de turistas durante férias escolares

Minas Gerais se prepara para um aumento de 20% no turismo durante as férias escolares, com mais de 4 milhões de visitantes previstos. O secretário estadual de Turismo e Cultura, Leônidas de Oliveira, destaca que o crescimento é reflexo do aumento nos voos em Confins, que terá 430 voos extras só em julho. Além disso, o projeto “Inverno em Minas” fortalece o estado como destino turístico de clima frio. No mês de julho, são esperadas 367 festas tradicionais, incluindo festivais de inverno, de gastronomia e festas culturais.



