MGR na Política: assembleia de MG aprova em segundo turno adesão ao Propag

No quadro MGR na Política desta quinta-feira (29) o deputado José Guilherme (PP) falou sobre a aprovação em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a adesão ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados). O programa visa renegociar a dívida estadual de mais de R$ 160 bilhões. O governo poderá repassar imóveis públicos, como o Palácio das Artes e a Cidade Administrativa, para abatimento da dívida, gerando polêmica. Foi criado um comitê para acompanhar o processo com representantes de vários poderes, garantindo transparência. Segundo o deputado, Minas tem até outubro para aprovar os projetos e até dezembro para aderir ao programa. A expectativa é sair do regime de recuperação fiscal para um modelo mais flexível, com possibilidade de investimentos futuros.



