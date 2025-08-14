MGR na Política: crimes brutais em Minas refletem violência crescente no país
Promotor aponta que Brasil registra 106 homicídios por dia, muito acima de países vizinhos
Dois crimes chocaram Belo Horizonte em menos de um mês: a morte do gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, e da professora Soraya Bonfim, de 56. Os suspeitos, Renê Júnior e Matteos França, estão presos no mesmo presídio e dividem cela em Caeté, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O promotor Cláudio Maia de Barros ressaltou que o Brasil registra 106 homicídios por dia, muito acima de países vizinhos. Segundo ele, a frieza e a crueldade dos acusados refletem a banalização da vida e a sensação de impunidade.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas