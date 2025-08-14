MGR na Política: crimes brutais em Minas refletem violência crescente no país

Dois crimes chocaram Belo Horizonte em menos de um mês: a morte do gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, e da professora Soraya Bonfim, de 56. Os suspeitos, Renê Júnior e Matteos França, estão presos no mesmo presídio e dividem cela em Caeté, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O promotor Cláudio Maia de Barros ressaltou que o Brasil registra 106 homicídios por dia, muito acima de países vizinhos. Segundo ele, a frieza e a crueldade dos acusados refletem a banalização da vida e a sensação de impunidade.



