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MGR na Política: deputada estadual e pré-candidata a federal, Lohanna analisa cenário das eleições

Lohanna (PV) é líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas

MG Record|Do R7

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Nesta quinta-feira (18), o MGR Na Política, recebeu a deputada estadual Lohanna (PV), líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas. Lohanna é candidata à deputada federal e analisou o cenário das eleições em Minas Gerais este ano.

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