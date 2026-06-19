MGR na Política: deputada estadual e pré-candidata a federal, Lohanna analisa cenário das eleições
Lohanna (PV) é líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas
Nesta quinta-feira (18), o MGR Na Política, recebeu a deputada estadual Lohanna (PV), líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas. Lohanna é candidata à deputada federal e analisou o cenário das eleições em Minas Gerais este ano.
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