MGR na Política: em visita à MG, Lula entrega equipamentos agrícolas e anuncia hospital em Mariana

O presidente Lula (PT) cumpriu agenda nesta segunda-feira (10) em Minas Gerais. Em Mariana, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, na região Central do estado, ele participou do evento sobre o novo acordo de reparação do Rio Doce e anunciou a construção do Hospital Regional, com investimento de R$ 220 milhões. O documento prevê R$ 132 bilhões em recursos, mas parte dos municípios ainda não assinou. Lula também visitou Contagem, na região Metropolitana, onde entregou 318 máquinas agrícolas para 301 cidades mineiras. O investimento foi de R$ 150 milhões.



