MGR na Política: gripe aviária pode trazer prejuízo de R$ 1 bilhão para cofres do estado

O quadro MGR na Política desta quinta-feira (22) fala sobre os impactos da gripe aviária nos cofres do estado. O governo de Minas Gerais descartou 450 toneladas de ovos oriundos do Rio Grande do Sul como medida preventiva após a detecção da doença. O deputado estadual Antônio Carlos Arantes (PL) alertou para a possível perda econômica de até R$1 bilhão nas exportações, afetando diretamente a cadeia produtiva, incluindo caminhoneiros e fornecedores de ração. A restrição de importações por mais de 30 países também agrava a situação.



