MGR na Política: nova lei permite que crianças atípicas levem o próprio lanche à escola em BH

O quadro MGR na Política desta quinta-feira (24) entrevista o vereador Cleiton Xavier (MDB), autor da lei que permite crianças com autismo e outras características atípicas levarem seu próprio lanche para escolas públicas e privadas em Belo Horizonte. A demanda surgiu após diversos pais relatarem dificuldades com a restrição de lanches nas instituições. Segundo Cleiton Xavier, "Belo Horizonte dá um grande passo e começa a ser referência na inclusão". O projeto de lei, que tramitou por cerca de um ano, foi sancionado pelo prefeito Álvaro Damião e a regulamentação deve ocorrer em até 120 dias após a publicação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!