MGR na Política: novo presidente da Granbel tem transporte público como foco da gestão

O quadro MGR na Política desta quinta-feira (27) recebe o novo presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) e também prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania). O presidente estará à frente da associação até 2027 e será o principal responsável pela interlocução dos 34 municípios que compõem a Grande BH, com os governos estadual e federal. João Marcelo diz que uma de suas prioridades é a integração do transporte público entre as cidades da região metropolitana. Além disso, o presidente falou também sobre a concessão de rodovias que cortam os municípios, obras de mobilidade urbana em curso, e integração dos sistemas de saúde entre as cidades.