MGR na Política: prazo para adesão ao Propag pressiona Assembleia de Minas

Segue em curso na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o processo de adesão do estado ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados). Nesta quarta-feira (25), foram aprovados, em primeiro turno, os projetos que autorizam a federalização da Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) e da Codemge (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais). Já na terça (24, os deputados aprovaram, em segundo turno, os projetos sobre a cessão de direitos creditórios e compensação previdenciária.



Desde o dia 7 de maio, quando o vice-governador entregou à Assembleia o pacote de medidas, o Legislativo mineiro analisa um conjunto de 12 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. O prazo final para Minas aderir ao Propag é 31 de dezembro de 2025, mas, para isso, todas as propostas devem estar aprovadas até o dia 31 de outubro deste ano. A adesão ao programa é considerada estratégica para reestruturar a dívida pública estadual com a União.



