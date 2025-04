MGR na Política: presidente da AMM avalia situação financeira de municípios mineiros

Luis Eduardo Falcão (Novo), prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM (Associação Mineira de Municípios), avalia que a má distribuição das verbas agrava o problema de arrecadação de muitos municípios. A declaração foi feita durante o quadro MGR na Política, nesta quinta-feira (10).



“A tomada de decisão está muito distante de quem paga a conta, os cidadãos dos municípios. Onde está a maioria desses recursos? Lá em Brasília, cerca de 70%, no Governo do Estado, cerca de 20%, então sobra para os municípios muito pouco, para assumir e cumprir todas as obrigações que são impostas aos municípios, na saúde, na educação, na infraestrutura. A gente tem tido, cada vez mais, dificuldades, principalmente os pequenos municípios, que tem o fundo de participação com índice 0,6. Esses têm basicamente recursos vinculados do estado e da União, com pouquíssima arrecadação própria”, explicou Falcão.



O presidente da AMM falou também sobre como a reforma tributária pode afetar a divisão de receitas e a dificuldade em aumentar a distribuição de recursos.



