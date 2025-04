MGR na Política: presidente da Câmara de Nova Lima avalia obras de mobilidade

O quadro MGR na Política desta quinta-feira (17) recebeu o vereador Thiago Almeida (PSD), presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, na Grande BH, para comentar sobre os planos para solucionar os problemas no trânsito da divisa com a capital mineira. Ao todo, serão feitas quatro grandes obras na região, incluindo o alargamento do viaduto do BH Shopping. Os projetos vão contemplar trechos da BR-356, MG-030 e MG-010. A expectativa é que mudanças melhorem a mobilidade e qualidade de vida de moradores e motoristas que trafegam pelas vias diariamente. De acordo com o vereador, a previsão é de que a solução traga melhorias à situação atual, mas não descarta a necessidade de novos projetos para acompanhar o crescimento das cidades. Mudanças no trajeto das carretas de minério já reduziram o trânsito pesado na região. Além disso, a implementação da tarifa única, considerada a menor da região metropolitana, foi uma medida importante para facilitar o deslocamento dos cidadãos.



