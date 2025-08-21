Logo R7.com
MGR na Política: Procurador-Geral de Justiça de MG faz balanço da gestão e comenta desafios

Paulo de Tarso fala sobre violência doméstica, crimes cibernéticos, proteção de crianças e fiscalização de acordos em tragédias como Mariana e Brumadinho

MG Record|Do R7

O quadro MGR na Política desta quinta-feira (21) convidou o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Paulo de Tarso, para fazer um balanço de sua gestão, oito meses após assumir o comando do Ministério Público. Entre os temas abordados, o combate à violência contra a mulher, crimes cibernéticos, proteção de crianças e a fiscalização de acordos em tragédias como Mariana e Brumadinho.

