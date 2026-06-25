MGR na Política: vereador Bruno Pedralva fala sobre política em MG e planos para 2026
Vereador de Belo Horizonte e pré-candidato a deputado estadual comentou desafios do PT em Minas e cenário político estadual e nacional
O vereador de Belo Horizonte Bruno Pedralva (PT), pré-candidato a deputado estadual, foi o convidado do MGR na Política desta quinta-feira (25).
Durante a entrevista ao vivo, ele comentou temas da política mineira e nacional, além dos planos para a disputa eleitoral de 2026 e os desafios do Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais.
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