Micro-ônibus escolar com cerca de 17 alunos bate em árvore no bairro Santa Efigênia, em BH

Um micro-ônibus escolar, com cerca de 17 alunos, entre 7 e 13 anos de idade, perdeu o freio e bateu em uma árvore no bairro Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta terça-feira (3).



O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender as vítimas no local do acidente, cinco passageiros tiveram ferimentos leves. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado e encaminhado ao hospital João XXIII.



O tenente Durães, do Corpo de Bombeiros, detalha que no resgate da vítima “foi feita uma operação de desencarceramento". O militar explica que "ele ficou preso pelas pernas e há suspeita de fratura nos membros inferiores.”



Ainda segundo o militar, a causa de acidentes como esses podem ser atribuídas, além do mau tempo, à falta de manutenção de veículos por empresas de transporte.



Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, as crianças passam bem. A Polícia Militar também foi acionada para realizar o isolamento da rua para o trabalho de resgate.