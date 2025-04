Obras no Ribeirão Pampulha interditam calçadas e afetam pedestres no São Gabriel, em BH

As obras de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha seguem em andamento na região da estação São Gabriel, no bairro Vila Suzana, em Belo Horizonte. A Prefeitura informou que será realizada uma limpeza para melhorar a passagem de pedestres e que a intervenção faz parte da segunda etapa do projeto iniciado em julho de 2023.



O local afetado pelas obras fica bem próximo à estação São Gabriel, ponto estratégico para quem mora nos bairros do entorno ou precisa acessar os coletivos que passam pela região. A passagem tem servido como alternativa de trajeto, mas as condições são precárias. No local, é possível ver cones jogados no chão, entulho, barro e cercas aparentemente improvisadas. Não há faixas para pedestres nem sinalizações horizontais ou verticais visíveis, o que agrava a insegurança para quem circula por ali a pé.



