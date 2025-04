Chafariz do século 18 é alvo de vandalismo duas vezes no mesmo dia em Sabará (MG)

O Chafariz Kaquende, um dos monumentos históricos mais importantes de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de vandalismo duas vezes no mesmo dia. O bem patrimonial, datado do século 18 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), teve parte de sua estrutura destruída. Um dos suspeitos já foi identificado. O Chafariz Kaquende é conhecido pela sua água limpa, sendo um ponto tradicional e querido da cidade. O vandalismo gerou revolta entre moradores e defensores do patrimônio histórico. Veja a reportagem completa no vídeo acima.