Minas Gerais inaugura novo batalhão para reforçar segurança em grandes eventos

Minas Gerais inaugurou o Batalhão Especializado em Policiamento (BEP), localizado no complexo militar do bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte. Composto por 230 militares, o BEP visa garantir a segurança em eventos de grande porte, como jogos de futebol e shows culturais, tanto na capital quanto no interior do estado. A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Romeu Zema. O batalhão irá atuar de forma autônoma a partir de 1º de junho e vai trabalhar em conjunto com o Batalhão de Choque em eventos esportivos, enquanto em eventos culturais atuará sozinho. Em períodos sem eventos, o BEP auxiliará na prevenção da criminalidade em outras áreas.



