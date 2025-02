Minas Gerais registra a primeira morte por febre amarela em 2025

O Governo de Minas Gerais confirmou, nesta segunda-feira (03), a primeira morte causada por febre amarela no estado em 2025. O óbito aconteceu na cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais. Diante o caso, o Ministério da Saúde incluiu o estado no alerta de risco de alta transmissão da doença comum de se desenvolver entre dezembro e maio.