Minas lança programa bilionário de saneamento para cidades da bacia do Rio Doce

Foi lançado nesta sexta-feira (18), na Cidade Administrativa de Minas Gerais, o programa de universalização do saneamento para 200 municípios da bacia do Rio Doce. O investimento será de R$ 7,5 bilhões, vindos do acordo de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. A proposta prevê levar água tratada a 99% da população e ampliar a coleta e o tratamento de esgoto para 90% até 2030. O modelo será por concessão via parceria público-privada. A adesão de cada cidade será voluntária, e os estudos começam já em agosto. Hoje, apenas 65% da água dessas regiões é tratada.



