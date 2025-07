Mineirão exige reconhecimento facial para entrada de torcedores no estádio

Para entrar no Mineirão, torcedores agora precisam passar por reconhecimento facial. A exigência segue a Lei Geral do Esporte e vale para estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas. A nova medida promete mais segurança e agilidade na entrada, além de dificultar a ação de cambistas e foragidos da Justiça. O Mineirão já conta com 128 catracas com o sistema de biometria.



