Mineirinha vai disputar o título de Miss Brasil de las Américas

A miss Brasil Kids, Duda, de seis anos, e sua mãe estão de malas prontas para viajar para Curitiba, onde a menina disputará o título de Miss Brasil de Las Américas. As participantes do concurso foram avaliadas por meio de vídeos de apresentação, projetos sociais, vídeos de passarela e entrevistas com os jurados. Adriana Sousa, mãe de Duda, afirma que essa vitória não é apenas para a filha, mas para todas as meninas pretas. Durante a campanha para Miss, Duda, que tem apenas seis anos, enfrentou racismo nas redes sociais, sendo atacada por ter cabelo crespo, usado no estilo black. Apesar das agressões virtuais, a menina se orgulha de seu cabelo. Duda já conquistou os títulos de Minas Gerais Kids 2022, Baby Miss Brasil Kids 2023 e Miss Sabará de Las Américas, além do mais recente, Mini Miss Minas Gerais 2024.