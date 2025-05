Secretário de saúde anuncia abertura de novos leitos para pacientes com síndrome respiratória em MG

O secretário de saúde de Minas, Fábio Baccheretti, fala nesta sexta-feira (9) sobre a abertura de novos leitos em hospitais da Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) diante do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, especialmente entre crianças. Serão ao menos 50 leitos em unidades como João Paulo II, Júlia Kubitschek, Eduardo de Menezes e Odete Valadares. A capital também reforça a vacinação e o atendimento neste sábado (11), com todos os centros de saúde funcionando e cinco postos com serviços ampliados. A medida responde à superlotação e à sobrecarga relatada por servidores.