Ministério Público busca, na Justiça, solução para a crise no Hospital Maria Amélia Lins, em BH

A crise no Hospital Maria Amélia Lins, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, agora está nas mãos da Justiça. A promotora Josely Ramos Pontes assinou um pedido de liminar visando assegurar a continuidade do funcionamento da unidade de saúde.



A promotora destacou que os pacientes atendidos no Maria Amélia Lins são, em sua maioria, pessoas com traumas ortopédicos que passaram pela urgência e emergência do Hospital João 23. Após serem estabilizados, são transferidos para liberar leitos para novos atendimentos de emergência. A liminar pede que sejam mantidos todos os recursos humanos necessários para o funcionamento regular do ambulatório, a reativação dos 41 leitos das enfermarias, o retorno dos profissionais transferidos para o João 23 no prazo de 10 dias e a reabertura do bloco cirúrgico do hospital.



