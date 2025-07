Ministério Público Eleitoral pede suspensão de direitos políticos de Nikolas e Engler

O Ministério Público Eleitoral de Minas solicitou a suspensão dos direitos políticos do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do deputado estadual Bruno Engler (PL), por ataques ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Durante as eleições de 2024, os políticos divulgaram vídeos difamatórios, associando de forma distorcida Fuad ao livro de ficção "Cobiça", escrito por ele em 2020. Outras denunciadas são a Coronel Cláudia (PL) e a deputada estadual, Delegada Sheila (PL). O MP pede indenização para uma instituição de caridade, conforme indicação da família de Fuad, que faleceu em março deste ano. A justiça eleitoral já determinou a retirada dos vídeos.



